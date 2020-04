Kevin Garnett : “L’aboutissement”

Avec Kobe Bryant et Tim Duncan, Kevin Garnett et la 3ème légende NBA qui entrera au Hall of Fame le 29 août prochain. Il a réagi à cette annonce :

“C’est le point culminant. C’est l’aboutissement. Tu y consacres d’innombrables heures. Tu es dédié à un métier. Tu ne prends pas de jours de congé. Tu joues malgré les blessures. Tu joues malgré la mort. Tu joues malgré obstacles. Tu ne te trouves aucune excuse, pour rien. Tu apprends, tu construis. C’est l’aboutissement. Toutes ces heures…C’est pour cela que tu le fais, pour ça. Qu’on dise de moi que je suis un Hall of Famer, ça signifie tout.” KG

Puis il a évoqué le tournant de sa carrière, son départ à Boston, où il a remporté le titre et été élu défenseur de l’année.