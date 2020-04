Joel Embiid s’associe aux propriétaires des 76ers pour financer des tests sérologiques destinés aux soignants

Joel Embiid, dans un projet mené main dans la main avec le propriétaire des Sixers Josh Harris et le propriétaire minoritaire David Blitzer, s’est engagé dans la mise en place d’une campagne de financement de tests sérologiques en collaboration avec la fac de médecine de Penn et à destination des soignants qui se trouvent en première ligne face au COVID-19.

La contribution du trio s’élève selon ESPN à 1.3 million de dollars, de quoi financier des tests pour 1000 professionnels de santé dans la région de Philadelphie.

« Alors que Philadelphie se prépare à faire face à la propagation de COVID-19, toutes mes pensées vont à tous les médecins et infirmières qui s’exposent à des risques d’infection afin d’aider ceux qui en ont besoin. Si les médecins et les infirmières tombent malades, il n’y a personne pour aider le reste d’entre nous, qui pourraient tomber malades au cours du mois prochain. » Joel Embiid

Le Camerounais avait déjà fait un don de 500 000$ le mois dernier. Des médecins de la fac de médecine de Penn lui ont plus tard indiqué dans des discussions que les tests sérologiques étaient devenus une grande priorité pour tenter d’enrayer l’épidémie.

« S’ils savent qu’ils sont immunisés, ils peuvent travailler dans des environnements à risque l’esprit plus tranquille, en sachant qu’ils ont peu de chance d’être à nouveau infectés ou de répandre le virus. Le don de plasma pourrait aussi aider d’autres patients très atteints. Et si un patient est malade et qu’un membre de sa famille a des anticorps, ce dernier pourrait être autorisé à entrer dans l’hôpital pour venir le soutenir, c’est important. Et enfin les tests sérologiques pourraient être utilisés quand les gens pourront retourner travailler, je pourrais moi-même être concerné. » Joel Embiid