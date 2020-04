La NBA désormais pessimiste et encline à mettre fin à la saison ?

Les jours passent et la situation aux Etats-Unis est de plus en plus dramatique avec près de 1 500 mort hier, un triste record en 24h. Le pic de l’épidémie semble encore loin et cela pourrait paralyser le pays pendant de nombreuses semaines, voire mois. La NBA, qui n’avait pas du tout l’intention d’annuler la saison, commencerait à être pessimiste si on en croit ESPN.

“Les discussions entre le syndicat et la ligue cette semaine – j’ai parlé aux deux camps – et il est clair que la NBA est incline à mettre en place un deal qui lui permet de mettre fin à la saison. Cependant ils ne peuvent pas encore faire ça, mais la façon dont ils négocient, ils se laissent toutes les options suivant ce qui va se passer, mais ils n’ont pas de discussions sur une reprise de la saison, ils ont des discussions au sujet des finances et de ce qui se passerait si la saison était annulée, et je pense qu’il y a actuellement beaucoup de pessimisme.” Brian Windhorst

La NBA aurait proposé au syndicat des joueurs de sacrifier 50% de leur salaire sur les prochaines paies. Le syndicat aurait fait une contre-proposition avec une réduction de 25%, mais qu’à partir de mi-mai selon Shams.

La NBA suivrait le près le cas de la Chine, qui a contenu l’épidémie, mais a repoussé encore la reprise des compétitions sportives, ce qui pourrait pousser la CBA à annuler la saison. Il ne serait pas surprenant que la NBA prenne cette direction dans les semaines qui viennent.