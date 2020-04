Doc Rivers : “La raison pour laquelle l’équipe des Celtics était bonne c’est aussi la raison pour laquelle la situation est difficile avec Ray Allen”

Depuis son départ à Miami en 2012, Ray Allen s’est mis à dos les principaux leaders des Boston Celtics avec qui il avait remporté le titre en 2008. Paul Pierce a tenté il y a quelques années d’enterrer la hache de guerre, mais il n’a pas vraiment été suivi par Kevin Garnett et Rajon Rondo. En septembre 2018, Pierce déclarait

L’an passé j’ai vu Ray en Chine, nous avons fait table rase du passé, mais il sait d’où je viens et j’ai clairement voulu lui faire savoir que je suis toujours avec lui. On a clarifié les choses, puis il a sorti un livre où il taclait certains gars, juste au moment où j’essayais de rétablir de bonnes relations. Certains n’ont pas apprécié, mais pour moi beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, c’est aux autres et à lui de régler ça, vous voyez ce que je veux dire. Je n’ai aucun problème avec le fait de le féliciter, tout ce qu’il a il l’a mérité et son nom sera tout là haut pour toujours. Et je le félicite.” Pierce