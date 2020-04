Plusieurs Knicks dont RJ Barrett irrités par Julius Randle ?

La saison des New York Knicks, qu’elle soit terminée ou non, restera de nouveau une grosse déception. Désireux de faire les playoffs, confiants dans leur recrutement, ils ont encore squatté les bas-fonds de la conférence Est même s’il y a eu du mieux depuis l’arrivée de Mike Miller. Sans trop de surprise l’effectif assemblé n’a pas fonctionné et le fit n’était clairement bon. Julius Randle, recruté à prix d’or, a connu deux saisons : un début très très compliqué avant une montée en puissance pour affiche 19.5 points et 9.7 rebonds. Des stats honorables, mais qui altèrent la réalité du terrain. Julius Randle a passablement énervé une partie des fans des Knicks, pour son côté bouffeur de ballons et si on en croit le NY Post, les fans ne seraient pas les seuls.

En effet, sa réticence à se débarrasser du ballon et à le faire tourner, multipliant les dribbles, aurait frustré pas mal de ses coéquipiers, à commencer par RJ Barrett. Ce dernier, qui aime avoir le ballon dans les mains, n’aurait pas vraiment exprimé son mécontentement au sujet de la situation, mais n’en penserait pas moins.

“Beaucoup de joueurs avec ce sentiment, à l’exception d’Elfrid Payton.” Une source du NY Post

Signé pour 62 millions de dollars, il aurait été disponible pour un transfert avant la deadline. Il y aurait notamment eu des discussions d’un échange avec les Hornets pour Terry Rozier. A l’époque l’ancienne équipe dirigeante était en place et il sera intéressant de voir quelle position adopte Leon Rose à ce sujet.