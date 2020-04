Vanessa Bryant : “Sans aucun doute l’apogée de sa carrière NBA”

Voilà, c’est désormais officiel, Kobe Bryant est un Hall of Famer, membre de l’exceptionnelle cuvée 2020. Annonce à laquelle Vanessa et Natalia ont réagi sur ESPN.

“C’est un accomplissement incroyable et un honneur. Nous sommes extrêmement fiers de lui. Évidemment nous aurions voulu qu’il soit là avec nous pour célébrer. C’est sans aucun doute l’apogée de sa carrière NBA. Et chaque accomplissement en tant qu’athlète a été le tremplin pour en arriver jusque là. Donc nous sommes incroyablement fiers de lui. Il y a un certain réconfort dans le fait qu’il savait qu’il allait probablement faire partie de la classe 2020 du Hall of Fame.” Vanessa

Jeanie Buss et Rob Pelinka ont aussi rendu hommage au néo-Hall of Famer

“Il n’y a pas de mots pour décrire ce que Kobe Bryant signifiait pour les Los Angeles Lakers. Kobe n’était pas seulement un winner et un champion, il a donné tout ce qu’il avait au basket. Son esprit de compétition féroce, son éthique de travail et sa motivation n’avaient pas d’égal. Ces qualités ont aidé Kobe à nous mener à 5 titres, et à le mener au Hall of Fame, où il sera avec les plus grands joueurs de l’histoire. Personne le ne mérite plus.” Buss

“Kobe a toujours minimisé ses accomplissements professionnels, MVP, titres NBA, médailles d’or, Oscar, et la liste est longue. Mais il y a une chose que Kobe aurait grandement appréciée, c’est son entrée au Hall of Fame. C’est bien mérité au vu de tout le travail accompli, la sueur et les efforts. Désormais une part de toi vivra au Hall of Fame avec le reste des meilleurs joueurs de l’histoire, où ta légende et ton esprit continueront de grandir pour toujours.” Pelinka