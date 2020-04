3 dirigeants dans le viseur des Bulls; Le GM des Pacers aurait refusé de les rencontrer

Avant-hier Woj rapportait que les Bulls avaient lancé leur quête d’un nouveau boss, qui aura tous les pouvoirs à la tête du front office. John Paxson, jusque là vice-président, va devenir simple conseiller, quant à Gar Forman, GM, on ne sait pas encore ce qu’il va advenir de lui, mais il ne devrait plus avoir le moindre pouvoir décisionnel.

Woj rapportait que les Bulls auraient deux dirigeants dans le viseur : Bobby Webster, GM des Raptors, et Arturas Karnisovas des Nuggets. Mais selon The Athletic, ils auraient deux autres cibles : Chad Buchanan, GM des Pacers, et Adam Simon, assistant GM au Heat. Concernant Buchanan, Shams rapporte qu’il aurait refusé de s’entretenir avec eux.

A noter que The Athletic précise que Masai Ujiri et Sam Presti, deux dirigeants dont certaines franchises rêvent, ne seraient pas en course. De plus, au contraire des Knicks, Warriors et Lakers, ils ne seraient pas intéressés par un ancien agent.

Sources: Pacers GM Chad Buchanan has decided to stay in Indiana and decline interview for Chicago’s top basketball operations position. Buchanan expressed appreciation and positivity about Bulls, but he and his family have been treated well in Indianapolis and opted to remain.

