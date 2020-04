Enes Kanter : “Nous allons avoir besoin de deux à trois semaines juste pour revenir sur les terrains”

S’il y a du pessimisme ces derniers jours, la NBA espère bien pouvoir reprendre la saison suspendue le 11 mars dernier en raison de l’épidémie du coronavirus. Mais si cela venait à reprendre, les joueurs ne seront pas en mesure de démarrer la compétition directement. Il va leur falloir du temps pour travailler sur leur condition physique et se remettre dans le rythme.

“J’ai le sentiment que ça va être comme un training camp. Tu ne peux pas dire ‘Ok, nous allons jouer des matchs dès la semaine prochaine.’ Certains joueurs font des choses pour se maintenir en forme, mais d’autres sont dans leur appartement à ne rien faire, donc la NBA doit faire passer la sécurité en premier, et je sais que la NBA fera du bon boulot aussi à ce sujet. Je pense que nous allons avoir besoin de deux à trois semaines juste pour revenir sur les terrains parce que ceux qui sont en appartement ne peuvent pas bouger. Nous devons nous assurer que tout le monde fait ce qu’il faut pour rester en grande forme de façon à pouvoir jouer et démarrer la compétition. Si tu commences directement en playoffs, alors que c’est la guerre en playoffs et qu’il faut donner tout ce que tu as, il faut s’assurer que tout le monde soit à 100%, soit en forme pour jouer, et ensuite nous pourrons démarrer la compétition.” Enes Kanter