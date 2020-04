Le gouverneur de Californie, n’anticipe pas une reprise des sports dans son Etat avant des mois

Hier Donald Trump s’est entretenu avec les commissioners de 12 sports et il a fait part de son optimiste quant à une reprise des sports dans les mois qui viennent. Il a notamment expliqué qu’il s’attendait à une reprise de la NFL au mois de septembre comme d’habitude et a ensuite expliqué en conférence de presse qu’il voulait que les ligues, qui ne devaient pas s’arrêter

“Elles veulent reprendre. Elles doivent reprendre. Elles ne peuvent pas faire ça. Leur sport ne sont pas faire pour ça. Tout le concept de notre nation n’était pas fait pour ça. Nous allons devoir être de retour rapidement, très rapidement. Je veux que les fans reviennent dans les salles. Dès que nous serons prêts. Dès que possible bien sûr. Et les fans veulent revenir aussi. Ils veulent voir du basket, du baseball, du football et du hockey. Ils veulent voir les sports qu’ils aiment. Ils veulent aller sur les parcours de golf, et respirer cet air frais.” Trump

Mais juste après l’annonce de Donald Trump, le Gouverneur de Californie, Gavin Newsom s’est lui montré très pessimiste.

“Je n’anticipe pas que cela arrive dans cet État. Laissez-moi vous dire pourquoi, nous avons tous vu les gros titres ces derniers jours en Asie qui expliquent qu’ils rouvraient certains business et qu’ils font marche arrière concernant ces réouvertures parce qu’ils voient que le virus se propage de nouveau, il y a un effet boomerang. Il faut être très prudents à ce sujet, et il faut faire attention à ne rien promettre. C’est intéressant, j’ai beaucoup d’amis qui bossent en MLB et en NFL et ils me demandent – un athlète très connu aussi, un footballeur, vient juste de me demander, s’il doit s’attendre à un retour, et je lui ai dit : ‘Je vais être très très prudent concernant ces attentes.’ Je ne suis pas là pour remettre en doute la parole de qui que ce soit, mais notre décision, au moins ici dans l’État de Californie, sera déterminée par les faits, par les experts de santé, par notre capacité à atteindre le moment où nous ferons fléchir la courbe et que les tests auront déterminé qu’il est approprié de reprendre, mais à l’heure actuelle je suis concentré sur le présent, et ce n’est pas quelque chose (la reprise) que j’anticipe dans les mois qui viennent.” Gavin Newsom