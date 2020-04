Magic Johnson sur Kobe Bryant : “Cela me brise le cœur qu’il ne soit pas là pour recevoir cette récompense en personne”

Hier le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame a annoncé les lauréats de la cuvée 2020 où figure bien sûr Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett. Les réactions se multiplient, dont celle de Magic Johnson, qui a tenu à rendre hommage au Black Mamba.

“A mon ami, mon frère des Lakers, Kobe Bryant, félicitations. Cela me brise le cœur qu’il ne soit pas là pour recevoir cette récompense en personne et faire un super discours. Mais à sa femme, ses trois enfants, ses parents et ses deux sœurs, je veux leur dire : félicitations. Nous, en tant que fans des Lakers et tous les joueurs des Lakers, nous serons là pour vous soutenir.” Magic Johnson

Mais il a aussi félicité les autres lauréats

“Puis Tim Duncan, man, félicitations. Tim Duncan a été une épine pour nous (rire) quand il jouant pour les San Antonio Spurs contre nos Lakers, avec tous les titres qu’il a remportés. Il sera probablement un des plus grands ailiers forts de l’histoire, si ce n’est le plus grand. Puis il y a Kevin Garnett et son sourire, et sa dureté, qui a mené les Celtics au titre. Kevin, je veux te féliciter. Et quand je pense à Tamika Catchings, superstar WNBA, elle était incroyable et je veux juste la féliciter d’entrer au Hall of Fame. Puis félicitations à tous les autres de cette cuvée.” Magic