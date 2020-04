Paul Pierce : “Kevin, Kobe et Duncan sont la raison pour laquelle j’ai joué une saison de plus”

Juste après l’annonce de la liste des Hall of Famers, Kevin Garnett s’est exprimé sur ESPN, et son ancien coéquipier Paul Pierce était également présent. Ce dernier lui a rendu hommage.

“Je suis content d’avoir eu l’honneur de remporter un titre avec ce gars. Vous savez, nous nous connaissons depuis le lycée, où nous avions fait un gros tournoi, et de le boucler la boucle après être passé par la NBA et être maintenant un Hall of Famer, c’est incroyable. Je suis béni d’avoir partagé les terrains avec lui. Tout le monde connait son intensité, et je peux attester que cela n’a pas commencé en NBA. J’ai eu la chance de jouer avec lui au lycée, quand nous étions juniors et je n’ai jamais vu quelqu’un de si passionné pour le jeu. À chaque seconde sur le terrain, cela signifiait quelque chose. Il jouait aussi dur que possible. Il ne trichait jamais. Il n’a pas triché une seule seconde à l’entraînement et en match. Il donnait tout ce qu’il pouvait à chaque seconde. Et il faut respecter ça.” Pierce