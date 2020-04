Après le tournoi NBA 2K, la NBA a une nouvelle idée pour faire passer le temps pendant la suspension de la saison

Juste après l’annonce de la suspension de la saison NBA, Adam Silver évoquait le fait que la ligue avait réfléchi à la tenue d’un match exhibition mais compte tenu de la situation aux Etats-Unis, cela n’est pas près de pouvoir se faire. Toutefois, selon ESPN, la ligue aurait une autre idée et bosserait dessus avec ESPN : un H-O-R-S-E.

Vous connaissez sans doute tous le principe du H-O-R-S-E (reproduire le même shoot que son adversaire), qui serait adapté donc aux conditions très particulières puisque les joueurs sont en confinement. De ce fait l’affrontement entre les joueurs ne se ferait pas dans un même lieu, mais chacun chez soit, pour ceux qui possèdent une salle. Certains des meilleurs joueurs de la ligue seraient concernés.

Selon Woj les détails seraient en train d’être finalisés.

Rappelons qu’en 2009 et 2010 la NBA avait introduit le H-O-R-S-E au All-Star Weekend et cela avait été un échec cuisant. Pas certain que cela assouvisse le manque des fans…

