Paul Pierce se remémore l’arrivée de Kevin Garnett à Boston et deux anecdotes marquantes, dont une en AAU

Kevin Garnett fera prochainement son entrée au Hall of Fame avec le reste de la cuvée 2020. Sur ESPN, c’est son ancien coéquipier, Paul Pierce, qui a partagé quelques souvenirs du Big Ticket. Il s’est tout d’abord remémoré leurs escapades à Las Vegas.

“J’ai eu la chance de jouer avec Kevin en AAU, il venait de Caroline du Sud et nous avons joué un tournoi à Las Vegas, que je jouais chaque année quand j’étais au lycée et où on finissait toujours second. Nous avons ajouté ce gars et nous avons battu la meilleure équipe du pays à l’époque. Laissez-moi vous parler de ce gamin de Caroline du Sud. Nous étions à Las Vegas et il n’avait jamais vu toutes ces lumières, donc nous sommes montés dans un taxi, mais nous n’avions pas beaucoup d’argent. On s’est dit : ‘Bon, comme on n’a pas d’argent, quand on arrive à destination, on sort du taxi et on court.’ Il me disait ‘Mais quoi ?!’ Donc on a sauté du taxi et on n’a pas payé. On était des gamins, on avait juste quelques dollars en poche et on voulait dépenser ça dans les jeux vidéos et au casino.” Paul Pierce