Sergio Scariolo hésite à rempiler avec l’Espagne

AS rapportait il y a quelques jours que la fédération espagnole a mis sur la table une prolongation de contrat de 4 ans pour son coach Sergio Scariolo. Champion du monde en septembre dernier, son contrat devait s’arrêter à la fin des JO 2020, et il hésite à rempiler comme il l’a confié

“Mon cœur dit oui. Sans aucun doute et pour de nombreuses raisons. Surtout que je suis heureux de ma situation. Avec les gens sur le terrain, ceux à l’extérieur et ceux qui entourent l’équipe. Mais ce sont des décisions importantes, qui impliquent un engagement sur le long terme, et il faut toujours trouver une synergie entre plus d’une partie. Si cela ne tenait qu’à moi, je serais heureux de continuer. Mais il faut que je discute de ça avec ma famille. La famille c’est ce que j’ai le plus sacrifié depuis de nombreuses années, en étant très peu à la maison. Puis il faut aussi que je trouve un accord avec les Raptors.” Scariolo

Scariolo avec l’Espagne c’est une médaille d’argent et une en bronze aux JO, une coupe du monde et trois Eurobasket, tout simplement un des plus grands palmarès de l’histoire parmi les coachs.