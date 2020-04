Adrian Wojnarowski : “Il y a encore de l’espoir dans la ligue mais la réalité commence à prendre le dessus”

Samedi lors d’un entretien avec 12 commisioners de sports majeurs US, Donald Trump s’est montré optimiste sur la reprise des compétitions, notamment la NFL en septembre. Selon plusieurs sources il serait même confiant quant à la possibilité de reprendre en août. Pour la NBA, une reprise en août semble très compliquée, à moins de bouleverser tout le calendrier pour l’avenir et d’entamer plutôt la saison en décembre. Pas simple, et c’est pour cela qu’il y a de plus en plus de pessimisme, ce que confirme Adrian Wojnarowski, qui explique qu’il sera difficile pour la NBA de reprendre, même si la ligue a encore un petit espoir.

“Il y a encore de l’espoir dans la ligue et il y a énormément de planifications, de prévisions et de brainstorming qui sont faits dans le bureau de la ligue, avec les équipes, les dirigeants, les scientifiques, les staffs médicaux de la ligue, des équipes, et également du syndicat des joueurs. Mais il y a aussi à un certain niveau la réalité qui commence à prendre le dessus, sur le fait qu’il sera difficile de reprendre la saison, qu’il va falloir un certain nombre de jours pour que le reste de la saison soit représentatif, qu’il ait un minimum de quelques matchs de saison régulière, puis des playoffs afin de pouvoir couronner un champion légitime, avec des playoffs structurés, que ce soit assez pour qu’il y ait un champion sans astérisque à côté de son nom. Voilà le défi de la ligue à l’heure actuelle. Et ils savent que c’est un combat contre la montre et il y a sans aucun doute de l’inquiétude concernant la reprise ou non.” Woj