Dwyane Wade : « Là, on demande au monde entier de jouer en équipe, et vous voyez combien c’est dur »

Wade a aussi tracé un parallèle entre la difficulté à obtenir une unité mondiale face au coronavirus et celle d’obtenir le même type d’unité dans une équipe afin de viser le titre.

« Les gens pensent que c’set simple de rassembler 15 gars et de gagner un titre en jouant en équipe. Là, on demande au monde entier de jouer en équipe, et vous voyez combien c’est dur. Ce n’est pas facile de jouer en équipe. Ce n’est pas facile de créer une unité dans un groupe, de dire : ‘Hey, fais ça, ça et ça’. C’est ce qui se passe actuellement. » Dwyane Wade