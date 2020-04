Ça va mieux entre Jalen Rose et Chris Webber

Longtemps fâchés, Jalen Rose et Chris Webber sont semble-t-il en bonne voie vers la réconciliation.

« Nous sommes en contact actuellement et nous sommes des frères. J’ai toujours le sentiment que tout ce qui doit être dit doit être dit en face à face, sans aucune distraction, sans aucune hype et sans aucune caméra. Comme des hommes. C’est mon frère. » Jalen Rose

En 2011, Webber avait refusé d’apparaître dans le documentaire consacré au Fab Five de Michigan. La brouille était née de l’implication de Webber dans un grand scandale financier lié aux Wolverines, dont 4 joueurs dont le futur All-Star des Wizards puis des Kings auraient reçu, entre 1988 et 1996, plus de 600 000$ de la part d’Ed Martin, un ‘booster’ (une personne ayant soutenu financièrement un programme universitaire) spécialisé… dans les paris et le blanchiment d’argent. À cause de ce scandale, les deux bannières de Final Four avaient été retirées de la salle pour violation du règlement NCAA.

« Aucun de nos maillots n’est retiré, mais l’un de nous (Juwan Howard) est le coach de l’équipe. Je regarde beaucoup de basket universitaire, je vois leurs maillots être retirés, et je suis content pour eux. J’ai fait trois ans à Michigan, ils devraient faire une bannière noire, avec les couleurs jaune et bleu sur l’extérieur, et mettre nos 5 numéros à l’intérieur, tout en laissant les joueurs continuer à porter ces numéros. Une bannière Fab Five. J’espère qu’il ne faudra pas attendre que quelque chose arrive à l’un de nous pour que cela soit fait. Et au Hall of Fame aussi, on ne peut pas avoir une plaque là-bas ? Rendez-nous hommage tant qu’on est encore là. » Jalen Rose

Michigan s’était incliné face à Duke en 1992 puis contre North Carolina en 1993.

via Boston Globe