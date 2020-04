Evan Fournier : “J’y crois de moins en moins à la reprise de la saison”

Au vu de la propagation de l’épidémie aux Etats-Unis et des avis des experts de santé, une reprise de la NBA dans les semaines qui viennent est impossible. De ce fait il y aurait de plus en plus de pessimisme dans le bureau de la NBA, qui lors des 2-3 premières semaines de la suspension n’avait qu’un objectif : reprendre. Il y a quelques Brian Windhorst confiait :

“Les discussions entre le syndicat et la ligue cette semaine – j’ai parlé aux deux camps – et il est clair que la NBA est incline à mettre en place un deal qui lui permet de mettre fin à la saison. Cependant ils ne peuvent pas encore faire ça, mais la façon dont ils négocient, ils se laissent toutes les options suivant ce qui va se passer, mais ils n’ont pas de discussions sur une reprise de la saison, ils ont des discussions au sujet des finances et de ce qui se passerait si la saison était annulée, et je pense qu’il y a actuellement beaucoup de pessimisme.” Brian Windhorst

Les joueurs sont eux également de plus en plus pessimistes, à l’image d’Evan Fournier, qui a déclaré sur les réseaux sociaux :

“Je ne sais pas vous, mais j’y crois de moins en moins à la reprise de la saison. Ici on commence à peine le confinement. Une reprise en juillet? C’est dans 4 mois. Il nous faudrait au moins 1 moins de reprise/prépa physique, sinon les blessures ça va être un massacre. Et en plus on irait direct en playoffs ?” Evan

Une saison annulée donc ?

“Je pense, oui” Evan

Samedi le gouverneur de Californie s’est montré pessimiste quant à une reprise à la date prévue de la NFL, alors que la saison ne commence qu’en septembre…