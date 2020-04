Les Bulls ont reçu la permission de s’entretenir avec deux GM

Les Chicago Bulls ont lancé leur quête d’un nouveau GM/président et durant le weekend ESPN et The Athletic ont rapporté qu’ils avaient 4 personnes dans le viseur : Bobby Webster, GM des Raptors, et Arturas Karnisovas des Nuggets, Chad Buchanan, GM des Pacers, et Adam Simon, assistant GM au Heat.

Buchanan a déjà repoussé les avances des Bulls, très heureux à Indiana, mais selon NBC le Lituanien Arturas Karnisovas va bien s’entretenir avec eux puisque les Nuggets ont donné la permission aux Bulls.

De plus, les Bulls auraient également obtenu la pression du Jazz pour s’entretenir avec leur GM Justin Zanik.