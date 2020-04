BeIN Sports passe en mode NBA TV !

Quelques jours après la suspension de la saison, la NBA a décidé de passer le League Pass en accès gratuit, où on peut notamment retrouver des matchs “Classics”. Mais beIN Sports va aller encore plus loin puisqu’en cette période où il n’y a plus de sport à se mettre sous la dent, la chaîne annonce que beIN Max 4 va devenir NBA TV !

En gros, à partir de demain soir 18h, lorsque vous mettrez beIN Max 4, vous aurez accès à la chaîne NBA TV, en version originale. Vous aurez du basket à longueur de journée si vous le souhaitez avec du vintage au programme, mais aussi des documentaires et reportages.