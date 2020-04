Shaquille O’Neal : « Il y avait 4 gars, j’étais tellement fan que je les laissais faire ce qu’ils voulaient sur moi »

Invité du Lefkoe Show en compagnie de Candace Parker et Dwyane Wade, Shaquille O’Neal a fait une petite confession :

« D-Wade le sait probablement déjà, mais il y avait 4 gars, quand on jouait contre eux, j’étais tellement fan que je les laissais faire ce qu’ils voulaient sur moi : White Chocolate (Jason Williams), Vince Carter , AI (Allen Iverson) et Tracy McGrady. J’aimais bien le crossover d’AI, et il jouait dur. J’aurais pu le contrer plusieurs fois, mais je ne voulais pas c’est tout. Il avait le cœur d’un lion. Il a fait les choses à sa façon et je suis très heureux d’être entré au Hall of Fame en même temps que lui. C’est malheureux que beaucoup de ces grands joueurs vont être jugés parce qu’ils n’ont pas gagné. Mais c’était l’un des meilleurs de l’histoire, comme D-Wade, donc je suis simplement heureux d’avoir pu jouer avec et contre ces gars. » Shaquille O’Neal

