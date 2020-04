Dwyane Wade invite Aaron Gordon à discuter du Dunk Contest 2020 en live sur Instagram

Son 9 attribué au dernier dunk d’Aaron Gordon avait créé la polémique en février dernier durant le All-Star Weekend, Dwyane Wade a pris contact avec l’ailier du Magic pour discuter de ce fameux concours de dunks 2020 remporté par Derrick Jones Jr.. C’est lors d’un live Instagram avec son ex-coéquipier Udonis Haslem qu’il l’a expliqué.

« Oui j’ai lancé ce show, le ‘Wine Down’, et je profite du fait d’être à la maison pour faire ça, discuter avec des athlètes ou d’autres gens qui sont des amoureux du vin. On a commencé il y a 2 semaines, cette semaine j’ai CP d’invité et la semaine dernière j’étais en live avec Melo, et c’était super. C’est la première fois que je suis de ce côté, que je suis celui qui pose les questions. Et ça se passe bien donc on va continuer. Pour la semaine prochaine j’essaie d’avoir mon gars Aaron Gordon en live. Pour qu’on parle de ce dunk contest. J’ai déjà pris contact avec lui, j’essaie d’organiser un Wine Down avec lui la semaine prochaine pour qu’on puisse discuter de ça aussi. Aaron Gordon si tu m’entends, viens vendredi on parlera de tout ce qui se passe pour toi en ce moment et de ce dunk contest, ça c’est sûr ! » Dwyane Wade