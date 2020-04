Steph Curry discute de son fameux cross avec Chris Paul et s’auto-chambre sur sa défense

Dans un live Instagram lundi, Chris Paul et Steph Curry ont discuté du fameux crossover assassin (voir ci-dessous) de ce dernier il y a 5 ans sur celui qui était alors encore meneur aux Los Angeles Clippers.

Chris Paul on Steph Curry's infamous crossover of him – "Listen… He got me. He got me."

Steph – "The funniest part is how many times we've all been dropped. You've dropped me at least 3 times, I got you that one time in LA."pic.twitter.com/xbyL0lNoLh

