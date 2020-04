Jared Dudley : « C’était notre meilleure chance de gagner »

Si le sport est logiquement passé au second plan face à la crise sanitaire auquel le monde doit faire face actuellement, la déception de ne potentiellement pas pouvoir poursuivre voire aller au bout d’une saison qui s’annonçait radieuse pour les Lakers est forcément bien présente pour Jared Dudley, signé en juillet dernier par Los Angeles et en quête d’un titre à 34 ans.

« Même si on gagne le titre l’année prochaine, ça ne veut pas dire que cette année n’était pas notre meilleure chance de gagner. C’était notre meilleure chance de gagner, même si on se projette plus loin dans le futur. Tout était en place. Milwaukee aurait pu perdre quelques matchs de plus, peut-être qu’on les aurait rattrapés. Sans doute pas, mais on ne sait pas. C’est difficile de retrouver ce momentum qu’on avait au moment de la suspension.