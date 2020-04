Cassius Stanley se présente à la draft

L’arrière freshman de Duke Cassius Stanley a annoncé dans un communiqué qu’il se présente à la draft NBA.

“Même si je ressens un désir ardent de disputer le Final Four, je me sens obligé de prendre la meilleure décision pour mon succès professionnel, et donc, j’ai décidé de me présenter à la draft 2020.” Cassius Stanley

Pour son unique saison avec Coach K, Stanley a tourné à 12.5 points à 47.4% dont 36% à 3-pts, 4.9 rebonds et 1 passe en 27.4 minutes sur 29 rencontres. Il sera représenté par son père Jerome Stanley, agent certifié. Difficile d’anticiper s’il pourra être drafté et s’il l’est ce sera au second tour, à moins d’une énorme surprise.