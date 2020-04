Chicago Bulls : Arturas Karnisovas en pole position ?

Les Chicago Bulls ont entamé leur processus de recrutement d’un nouveau boss de leur front office et aux dernières nouvelles ils se seraient entretenus avec Justin Zanik, GM du Jazz, et Arturas Karnisova, GM des Nuggets. Il est aussi prévu qu’ils le fassent, si ce n’est déjà fait, avec Bobby Webster, GM des Raptors. Ils ont cependant essuyé des refus de la part de Chad Buchanan des Pacers et Adam Simon du Heat.

D’après les premières infos qui ressortent de ces entretiens, Yahoo! Sports rapporte que le Lituanien Arturas Karnisovas serait actuellement le favori pour prendre la suite du duo John Paxson – Gar Forman. Il aurait les préférences de Michael Reinsdorf, fils du proprio Jerry Reinsdorf, qui conduirait actuellement les recherches.

L’actuel GM des Nuggets a un CV qui parle pour lui avec des choix judicieux lors des précédentes draft mais aussi des qualités non négligeables dans le développement des joueurs.