CJ McCollum demande depuis des années un tournoi de 1-contre-1 et suggère un paramètre intéressant

De passage dans l’émission Game Time de NBA TV, CJ McCollum a été interrogé par Steve Smith sur l’idée d’un 1-contre-1 au All-Star Weekend et on y apprend que l’arrière des Blazers est favorable à ce genre de compétition. Et il a même réfléchi à un format intéressant :

Steve Smith : “CJ est ce gars de 1-contre-1, ce n’est pas un scoreur professionnel, il est plus que ça, c’est un pro du 1-contre-1. Je te suis depuis la fac. Si la NBA ajoutait le 1-contre-1 au All-Star Game, qui aimerais-tu voir dans une compétition de 1-contre-1 et où est-ce que tu penses que tu te situerais ? CJ McCollum : “J’apprécie, c’est un sacré compliment venant de quelqu’un comme toi. J’aime mes chances de l’emporter. Je plaide pour qu’il y ait cette compétition depuis des années, et j’ai présenté l’idée au syndicat des joueurs. J’ai dit que nous devrions faire un tournoi de 1-contre-1. Je pense que des gars feraient le déplacement juste pour ça. Puis pour ajouter du piquant, il faudrait pouvoir choisir ton adversaire, ce serait encore mieux. De cette façon tu le mettrais dans une position où on verrait vraiment de quoi ils sont faits.” McCollum

Idée intéressante pour motiver les joueurs à y participer que de choisir l’adversaire et ainsi lui lancer un défi. Si sur le papier ce format est très attractif pour les fans, il l’est sans doute beaucoup moins pour les joueurs, dont beaucoup ont sans doute peur de jouer leur réputation sur ce genre de format.

A noter que Smith suggère lui qu’il y ait une limite de taille pour éviter de trop grosses disparités.

Puis pour l’anecdote, Steve Smith était lui un redoutable joueur en un-contre-un et avec Team USA en 2000, il avait écrasé la concurrence dans l’équipe.