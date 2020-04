Enes Kanter : “La ville de Boston est désormais celle de Jayson Tatum”

Après une saison sophomore où il n’avait pas progressé autant que lui et le public l’attendaient, Jayson Tatum a explosé cette année. Sélectionné au All-Star Game, ce qui était son objectif numéro 1, il a expliqué que cela lui avait enlevé un énorme poids des épaules, et après sa participation au match des étoiles, il a affiché un niveau impressionnant. À tel point que pour Enes Kanter, il est désormais le visage de la ville, pas seulement de la franchise.

“Je vais vous dire quelque chose et il y a probablement beaucoup de personnes qui vous diraient la même chose : Je n’avais jamais vu un joueur progresser autant entre le début de la saison et maintenant. Quand vous voyez sa progression, c’est incroyable. Surtout après son premier All-Star Game, c’était juste incroyable la confiance qu’il avait. Il a mis toute, pas l’équipe, mais toute la ville sur son dos et il a dit : ‘Ok, c’est mon équipe maintenant, c’est ma ville maintenant.’ Et, surtout après le départ de Tom Brady (joueur NFL des Patriots), je dirais que la ville de Boston est désormais celle de Jayson Tatum. Il a 22 ans, mais il gère la pression de façon incroyable.” Kanter