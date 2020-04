Derek Fisher : « Quand je vois Kobe à la télé, ça me donne l’impression que je peux l’appeler »

Derek Fisher est arrivé en NBA en 1996, comme Kobe Bryant. Ses 5 titres NBA, c’est aux côtés de ce dernier, aux Lakers, qu’il les a remportés. Parler au passé de son ancien coéquipier et ami, disparu tragiquement dans un accident d’hélicoptère fin janvier, est encore difficile.

« Il y a des hauts et des bas depuis. Il y a des jours et des moments où je me sens inspiré, motivé, où j’ai l’énergie pour continuer à avancer, à travailler dur. Et puis il y a d’autres jours où tu rames… à chaque fois que tu allumes la télé il y a un de nos matchs en rediffusion ou quelque chose en rapport avec Kobe et parfois ça rend difficile à accepter le fait qu’il n’est pas là, parce que quand je le vois ça me donne l’impression que je peux l’appeler… Et ce n’est pas le cas […] Je sais qu’il voudrait qu’on ne lâche rien, qu’on puise dans notre dureté intérieure et qu’on continue à être qui nous sommes et à essayer d’être la meilleure version de nous-mêmes. » Derek Fisher

Coach des Knicks pendant 2 ans, l’ancien meneur gaucher, aujourd’hui âgé de 45 ans et quie officie en WNBA (Sparks).

