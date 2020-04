Jamal Crawford : « Kobe était d’une bonté exceptionnelle »

Brillant attaquant et doté d’un répertoire de dribbles qui sent bon le bitume, Jamal Crawford a longtemps roulé sa bosse en NBA : Chicago, New York, Golden State, Atlanta, Portland, Los Angeles (Clippers), Minnesota, Phoenix… Durant ses années, de son arrivée en NBA en 2000 à 2016, l’un de ses adversaires s’appelait Kobe Bryant. Au fil des années, les deux joueurs avaient sympathisé. La disparition soudaine de l’ancien Laker a forcément ravivé beaucoup de souvenirs.

Crawford lui, aime se rappeler d’un côté qu’on n’a pas forcément connu de la part du Kobe joueur, acharné de compétition.

« Kobe était d’une bonté exceptionnelle. Il était aussi extrêmement compétitif. Il était brillant et avait un cœur si généreux. On n’était pas proches au point de se parler tous les jours ou quoi que ce soit, mais on s’envoyait des messages et c’était toujours rempli de respect et de bons conseils. Je suis heureux que les gens aient pu voir cet aspect de lui. Il donnait toujours. Par exemple une fois il est venu à ma Pro-Am (ligue d’été organisée chaque année par Crawford), je lui ai demandé quand il partait, et les gens essayaient de le faire se précipiter dehors, mais il a dit : ‘Je vais voir Jamal jouer’. Il avait son avion, il avait amené sa famille avec lui. Il aurait pu avoir n’importe quelle raison ou excuse pour partir, mais il n’est pas parti. Il est venu. Ça fait partie des choses que les gens ne voient pas. Son influence sera éternelle. »

via Brandon “Scoop B” Robinson