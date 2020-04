Mychal Thompson sur son fils Klay : « Il dit qu’il se sent super bien et qu’il sera prêt à 100% pour la saison prochaine »

Intervenant à l’antenne de la radio 95.7 The Game, Mychal Thompson a donné des nouvelles de son fils, Klay.

« Il se sent bien. Il travaille de son côté, il fait tous ses exercices. Il dit qu’il se sent bien. Il marche normalement, il ne boitille pas, il n’a pas de douleur. Il dit qu’il se sent super bien et qu’il sera prêt à 100% pour la saison prochaine. » Mychal Thompson