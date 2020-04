Kevin Garnett évoque le cas Ray Allen et une éventuelle réunion des Celtics 2008

Le 28 août Kevin Garnett entrera au Hall of Fame puis quelques semaines plus tard il aura son maillot retiré par les Boston Celtics. Deux bonnes occasions pour une réunion des Celtics 2008 en présence de Ray Allen ? Interrogé à ce sujet par le Boston Globe, KG ne veut pas en faire une réunion, mais tout le monde est invité, dont Ray.

KG fait partie de ceux qui n’ont toujours pas pardonné à Allen son départ chez le rival de Miami en 2012. Alors que les Floridiens avaient éliminé les Celtics au bout du suspense, Allen, courtisé par Pat Riley, a décidé de rejoindre le champion en titre pour ajouter une nouvelle bague à son palmarès.

“Je n’a pas caché mon dégoût pour ce qu’a fait Ray, c’était quelque chose de sérieux pour tous ceux qui étaient impliqués. C’était la réalité. Il y avait vraiment une embrouille avec Miami à l’époque et c’était vraiment semblable à un gars qui serait passé des Lakers aux Celtics ou inversement. Il y avait vraiment quelque chose entre Miami et Boston. C’était réel. Oui, Ray a pris une décision. Je ne m’attends pas à ce que Ray soit présent à quelque chose en mon honneur. Et inversement. Si je le vois, je lui parlerai. Je dirai bonjour à sa famille comme toujours et on partira chacun de notre côté. Il sait que cette décision a altéré notre relation et que désormais c’est différent.” Kevin Garnett