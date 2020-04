Les Bulls se sont entretenus avec trois nouveaux candidats dont Bryan Colangelo

Après Arturas Karnisovas, GM des Nuggets et Justin Zanik, GM du Jazz, les Chicago Bulls se sont entretenus avec trois nouveaux candidats pour prendre la tête du front office, qui va être laissé vacante par John Paxson et Gar Forman.

Selon NBC, The Athletic et ESPN, ils se sont entretenus par visioconférence avec Wes Wilcox, ancien GM des Hawks et actuellement analyste sur NBA TV. Plus surprenant, ils ont également eu un entretien avec Danny Ferry, ancien GM des Hawks, qui avait été poussé vers la sortie pour des propos racistes. Récemment il était passé aux Pelicans. Encore plus surprenant, Bryan Colangelo s’est aussi entretenu avec les Bulls, lui qui a été président des Sixers de 2016 à 2018, et la fameuse histoire des faux comptes Twitter.

Cependant, à l’heure actuelle, comme le rapportait Yahoo! Sports cette nuit, Karnisovas semblerait tenir la corde. Woj confirme en expliquant que le Lituanien aurait fait forte impression.

