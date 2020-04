ESPN NBA Horse Challenge : Les participants et le programme sont connus

C’était dans les cartons depuis quelques jours, c’est désormais officiel, la NBA et ESPN ont finalisé leur H-O-R-S-E, nommé NBA HORSE Challenge Presented by State Farm. Il mettra aux prises 8 joueurs et joueuses, dont des légendes :

Chauncey Billups

Tamika Catchings

Zach LaVine

Chris Paul

Paul Pierce

Mike Conley Jr.

Allie Quigley

Trae Young

La compétition débute dimanche (dans la nuit de dimanche à lundi en France entre 1h et 3h du matin) avec les quarts de finale, qui seront les suivants : Trae Young vs. Chauncey Billups

Tamika Catchings vs. Mike Conley Jr.

Zach LaVine vs. Paul Pierce

Chris Paul vs. Allie Quigley Rappelons que les participants joueront depuis chez eux.

Puis jeudi (dans la nuit de jeudi à vendredi de 3h à 5h) auront lieu les demi-finales, puis la finale.

A noter que State Farm, associé à cette compétition, donnera 200 000$ pour la lutte contre le coronavirus. Cela va porter le total à plus de 74 millions dans le cadre de la campagne NBA Together.