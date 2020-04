La FIBA dévoile un nouveau calendrier des compétitions : l’Eurobasket masculin repoussé

En raison de l’épidémie de coronavirus, tout le calendrier FIBA est bouleversé, notamment parce que les JO sont repoussés à l’année prochaine. Ces derniers auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021 et en conséquence les Tournois de qualification olympique devraient eux se tenir entre le 22 juin et le 4 juillet. La FIBA précise qu’elle donnera des dates plus précises lorsque le CIO aura approuvé la proposition.

La conséquence directe du report des JO, c’est le report d’un an de l’Eurobasket masculin. L’Eurobasket 2021, tout comme l’AmeriCup 2021, sont déplacés en 2022 et auront lieu entre le 1er le 18 septembre 2022. Quant à l’Afrobasket 2021 et l’Asia Cup, ils se tiendront eux toujours en 2021. Respectivement du 4 août au 5 septembre et du 17 au 29 août.

Mais l’Eurobasket féminin, qui se déroulera en France, n’est pas repoussé. Il se jouera bien en 2021, du 17 au 27 juin, ce qui va faire un sacré enchaînement pour les bleues. L’AmeriCup 2021 se tiendra du 20 au 27 juin 2021. A noter que 16 équipes, 4 de chaque continent, prendront part à un qualification pour la coupe du monde 2022 durant le mois de février.

Concernant la coupe du monde U17 des garçons qui devait se jouer en Bulgarie à partir du 4 juillet 2020, démarrera le 4 juillet 2021. Quant à la coupe du monde des filles, prévue en Roumanie, la date sera connue ultérieurement..