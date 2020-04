LeBron James s’exprime sur une possible fin de saison et fait le point : « C’est un obstacle pour nous tous, un test »

Si le reste de la saison 2019-20 devait être annulé, LeBron James, qui s’est exprimé durant une conférence ‘Zoom’ en compagnie de 4 journalistes mercredi, a expliqué qu’il serait difficile pour lui d’accepter une fin de saison incomplète.

« Je ne sais pas si j’aurais la moindre conclusion, la moindre clôture à tout ça, l’occasion de tourner la page, si on n’a pas l’opportunité de finir la saison. » LeBron James

Avant la suspension de la saison le 11 mars, les Lakers avaient successivement battus Milwaukee (1ers à l’Est) puis les Clippers (2èmes à l’Ouest) avant de s’incliner contre les Brooklyn Nets. À 35 ans, LeBron James, en quête d’un 5ème titre de champion NBA et pourquoi pas d’un 5ème titre de MVP, réalisait l’une de ses meilleures saisons en carrière.

« Je peux avoir une certaine satisfaction par rapport à ce que notre équipe a pu faire cette année, première année pour notre coach, première année pour notre système, un coaching staff tout nouveau, des nouveaux joueurs… Je ne pensais honnêtement pas qu’on se construirait aussi vite collectivement. Je pensais que ça nous prendrait un peu plus de temps mais j’avais tort. J’avais vraiment tort par rapport à ça. On a vécu beaucoup de hauts et de bas cette saison, non seulement sur le terrain mais en dehors du terrain. Ce que les fans et nous les joueurs, le coaching staff et l’organisation, avons dû endurer, c’était beaucoup. Donc tourner la page ? Non. Mais on peut être fier de ce qu’on a réussi à accomplir jusque-là. Je pourrais regarder en arrière et me dire : ‘Ok, on a fait quelque chose de spécial sur cette courte période’. » LeBron James

Début mars, il avait lancé qu’il ne jouerait pas devant une salle vide. La gravité de la situation l’a fait changer d’avis.

« Si on en vient à jouer sans nos fans, on sait qu’ils seront toujours là avec nous dans l’esprit. On sait qu’ils seront chez eux à nous encourager, sur leurs téléphones, sur leurs tablettes. C’est une énergie dont on peut se nourrir et avoir avec nous que l’on soit au Staples sans fans ou quelque part dans un endroit isolé pour jouer au basket.

Même chose pour la possibilité de reprendre la saison dans une seule ville.

[…] Quand la situation sera sous contrôle et qu’ils nous autoriseront à reprendre une activité, j’adorerais qu’on reprenne la saison. Je pense qu’on est dans une position où nous pouvons reprendre notre quête d’un titre, reprendre ce que nous aimons faire, rendre nos fans fiers, rejouer. Et si cela veut dire jouer à Las Vegas ou ailleurs parce que c’est la solution la plus sûre non seulement sur le terrain mais en dehors du terrain, alors il faudra avoir ces conversations. Trouver un moyen. » LeBron James

Toutes les semaines, l’ensemble de l’effectif des Lakers se retrouvent pour faire le point en live vidéo, et James reste également en contact étroit avec Frank Vogel, Rob Pelinka et Anthony Davis. Chez lui avec sa femme, ses enfants, ses beaux-parents et sa chef, il occupe ses journées entre méditation, workouts (4 à 5 fois par semaine) et basket. Mais la NBA lui manque, beaucoup.

« Ça c’est clair. C’est un obstacle pour nous tous, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde. C’est un obstacle, un test. Un test pour notre mental, pour tout. On était devenus tellement ‘confortables’ dans notre façon de vivre notre vie et notre quotidien qu’il est temps maintenant de prendre une pause. » LeBron James

