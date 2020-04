Doc Rivers : « Le Kawhi que nous verrons sera dans un forme phénoménale »

Profitant du généreux chéquier de leur propriétaire Steve Ballmer, les Clippers ont fait en sorte de mettre leurs joueurs dans les meilleures conditions depuis la suspension de la saison et les consignes de confinement. Chaque joueur s’est vu fournir tout le matériel nécessaire à un bon entraînement à la maison, avec la mise en place d’une « salle à domicile » si besoin. Le but : rester dans la meilleure forme possible dans l’attente d’une possible reprise de la saison NBA 2019-20. Il y a en tout cas un joueur pour qui Doc Rivers ne s’inquiète pas le moins du monde concernant la future condition physique : Kawhi Leonard.

Au moment de la suspension de la saison le 11 mars, les Clippers (44-20) étaient 2èmes de la conférence Ouest et restaient sur 7 victoires en 8 rencontres.

« Sur les 10 derniers matchs, on était en train de vraiment devenir les Clippers. Ça se sentait. On commençait à bien se comprendre les uns les autres, c’était fluide en attaque, ce n’était plus forcé. Les gars ne faisaient plus attention à ne pas se marcher sur les pieds les uns les autres. On sentait le rythme. Même dans la défaite contre les Lakers (le 8 mars) où on a joué de façon affreuse, on était quand même dans le match. Je pensais vraiment qu’on allait faire un run fou en fin de saison. Et malheureusement bam, ça s’est arrêté. Mais cette équipe est bonne, elle peut battre n’importe qui je pense. » Doc Rivers

