Robert Woodard se présente à la draft NBA

L’ailier de Mississippi State Robert Woodard (20 ans, 2m01) a annoncé à ESPN qu’il se pressente à la draft.

“Je vais à la draft avec l’intention de ne pas retourner à la fac. Je conserve mon éligibilité en raison de l’incertitude concernant les dates et comment vont se faire les workouts, mais je ne tâte pas vraiment le terrain. Je suis totalement engagé.” Woodard

Il sort d’une saison intéressante avec les Bulldogs, même si ses stats ne sont pas flamboyantes : 11.4 points et 6.5 rebonds mais à un bon 42.9% de loin même s’il n’en tente que 2.3 par match. C’est en net progrès par rapport à sa première année puisqu’il shootait 1.3 3-pts par match pour un vilain 27.3%.

Il a le physique parfait pour la NBA avec une envergure de 2m16 et d’excellentes qualités athlétiques, et est un bon défenseur, ce qui en fait un potentiel excellent 3&D. De ce fait, il est possible qu’il soit sélectionné en fin de premier tour.