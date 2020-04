Serge Ibaka : « Pourquoi partir, pour aller où ? »

C’est loin d’être une surprise compte tenu de ses dernières déclarations, mais Serge Ibaka, titré l’année dernière avec les Raptors, a bien l’intention de rester à Toronto alors que son contrat arrive à expiration.

L’hispano-congolais de 30 ans dont le salaire prévu pour 2019-20 était de 23,2 millions de dollars avait signé pour 3 ans et 64 millions de dollars avec l’équipe canadienne durant l’offseason 2017. En 50 matchs cette saison (27 en tant que titulaire), il a tourné à 16 points (career-high, et 39.8% à 3-points, career-high là aussi), 8.3 rebonds et 1.5 passe par match.

You heard it from the man himself folks, @sergeibaka says he's ready to stay and re-sign with the @Raptors! #WeTheNorth

