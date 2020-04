Les mots de Nelson Mandela résonnent plus fort dans l’esprit de Rob Pelinka; Les Lakers gardent la forme ensemble… chez eux

Chacun chez soi mais toujours ensemble, telle pourrait être la devise actuelle des Lakers, pour qui Rob Pelinka (GM) a mis en place en collaboration avec son staff de préparateurs physiques un programme d’entraînement à suivre. Les joueurs s’organisent ensuite des séances collectives via l’application très tendance Zoom, qui permet de faire des vidéos-conférences à plusieurs.

« C’est une équipe qui adorait être ensemble, que ce soit sur le banc, dans le bus, dans le vestiaire. Il y a une super alchimie entre ces gars, ils aiment être ensemble. Donc ils essaient de rester le plus connectés possible, comme ils le peuvent, en s’entraînement ensemble virtuellement. » Rob Pelinka

Sur son bureau, Pelinka a mis évidence une citation de Nelson Mandela : « Le sport a le pouvoir de changer le monde ». De quoi l’aider à rester optimiste en ces temps difficiles, moins 3 mois après la disparition de son meilleur ami Kobe Bryant et de sa filleule, Gigi Bryant.

« Nous devons tous vivre avec espoir, foi, confiance et courage parce que c’est vraiment une période très difficile et sombre pour le monde entier. Donc je vais faire le choix de fixer mon attention sur la possibilité de finir la saison. Ce serait une chose très positive pour nous. Mais nous sommes aussi bien conscients que cette situation va bien au-delà du basket. La raison de cet espoir n’est pas personnelle, je pense simplement que ce serait super pour le monde entier d’en revenir à cette phrase de Nelson Mandela, parce que le sport peut vraiment se révéler être très puissant. » Rob Pelinka

Dans ses dernières déclarations, Adam Silver a expliqué qu’aucune décision drastique ne serait prise avant le mois de mai concernant la saison 2019-20.

« On espère tous que les choses seront plus claires d’ici le mois de mai. La santé de tout le monde, de nos fans et de nos joueurs passera toujours en premier mais j’espère qu’une fois que nous aurons passé cette phase initiale, où nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire diminuer la virulence de la maladie, et si cela fonctionne, que nous pourrons nous pencher plus en détails sur ces possibles scénarios. Mais pour le moment il est trop tôt. » Rob Pelinka

Mais plus les jours passent et plus les espoirs semblent s’amenuiser.

« Je vois un peu notre saison comme une série de tests. On a eu beaucoup de ‘A’, des ‘A+’, des ‘A-‘. Beaucoup de succès. Mais on n’a pas encore eu l’occasion de passer l’examen final. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne va pas célébrer les ‘A’ que nous avons eus jusque-là. » Rob Pelinka

Frank Vogel l’avait expliqué, la franchise a mis un point d’honneur à ne pas divulguer les identités des deux joueurs testés positifs au coronavirus ( Commel’avait expliqué, la franchise a mis un point d’honneur à ne pas divulguer les identités des deux joueurs testés positifs au coronavirus ( et désormais débarrassés du virus ).

« Les seules personnes au sein de la franchise qui connaissent l’identité de ces joueurs sont les deux joueurs testés positifs et notre médecin d’équipe. C’est le protocole que nous avons mis en place. » Rob Pelinka

via ESPN