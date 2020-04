Don Nelson : “Je pensais que Steph Curry serait comme Steve Nash”

Coach des Warriors entre 1988 et 1995, puis à nouveau en 2006 avant de prendre sa retraite en 2010, Don Nelson a connu les débuts de Stephen Curry en NBA. Et dès sa première saison, il a vu dans le meneur un gros potentiel, au point de le comparer à un autre meneur qu’il a eu sous ses ordres, et qui a remporté deux titres de MVP.

“Vous ne savez jamais si un gars pourra remporter un titre de MVP. Je veux dire, qui peut anticiper ça ? Mais je pensais que Steph allait être All-Star. Je pensais qu’il serait comme Steve Nash , mais plus porté sur l’attaque et le tir. Avec Steve, c’était plus important pour lui de faire des passes décisives. J’ai toujours essayé de plus le faire shooter, et je n’ai jamais eu à m’occuper de ça avec Steph. S’il avait un tir ouvert, il était prêt à le prendre. Je suis si fier de Steph et de la manière dont son équipe joue. C’est une équipe de bons gars, et j’ai vraiment apprécié les regarder jouer.” Don Nelson.

Don Nelson a remporté 1335 matchs au cours de sa longue carrière de coach pour 1063 défaites. Et même s’il n’a pas gagné le moindre titre, il fait partie du Hall of Fame.

