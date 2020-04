Olivia Epoupa en WNBA

Après Marinne Johannès l’an passé, c’est au tour d’une autre leader de l’équipe de France à tenter l’aventure aux Etats-Unis : Olivia Epoupa. La meneuse des bleues a signé un contrat avec le Phoenix Mercury sous forme d’invitation pour le training camp.

Depuis 2017 et sa saison à Villeneuve-d’Ascq, la Française voyage pas mal puisqu’elle a joué dans deux clubs turcs (Galatasaray et Besiktas), mais aussi en Australie aux Canberra Capitals où elle a remporté le titre en plus d’être élue MVP des finales récemment.

Elle pourrait devenir la 14ème joueuse française à jouer en WNBA après Isabelle Fijalkowski, Lucienne Berthieu, Sandrine Gruda, Edwige Lawson-Wade, Emmeline Ndongue, Sabrina Palie, Audrey Sauret, Laure Savasta, Emilie Gomis, Céline Dumerc, Endy Miyem, Valériane Ayayi et Marinne Johannès.

A noter que la WNBA a récemment annoncé qu’elle repoussait le début de la saison, à une date pour l’instant inconnue, et ça reste le flou sur la possible tenue de cette saison 2020.