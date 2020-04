Joe Lacob : “Andrew Wiggins peut marquer 20 points quand il veut”

Premier choix de la draft 2014, Andrew Wiggins n’a jamais vraiment convaincu à Minnesota. Ses statistiques étaient assez bonnes, mais il n’a jamais réussi à faire gagner son équipe et les Wolves ont choisi de prendre un nouveau départ en le tradant aux Warriors contre D’Angelo Russell. Dans la Baie, il a été convaincant depuis son arrivée, tournant, en 12 matchs, à 19,4 points, 4,6 rebonds, 3,6 passes décisives, 1,3 interception et 1,4 contre par rencontre. De quoi s’attirer les compliments du propriétaire des Warriors Joe Lacob.

“Notre coaching staff est très excité à propos d’Andrew, et de la manière dont il peut s’intégrer dans le futur. C’est tellement difficile de trouver des ailiers comme lui, grands et athlétiques. Il peut marquer 20 points quand il veut, il va aller sur le terrain et vous marquer 20 pions dans n’importe quel match. Il est capable d’autres choses encore, mais c’est assez bien déjà.” Joe Lacob.

Pour expliquer son point de vue, Lacob prend l’exemple d’un autre ailier des Warriors, qui a remporté un titre avec eux : Harrison Barnes.

“Quand il était avec nous, et je l’adorais… Les profils sont un peu différents, mais on se disait : “Si on pouvait le faire, marquer 20 points tous les soirs, ça aiderait vraiment.” Vous avez de bonnes chances de gagner un match avec trois gars qui marquent 20 points. On avait besoin de ça.” Joe Lacob.