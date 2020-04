Le championnat LFB arrêté : pas de champion

Le titre de champion ne sera donc pas attribué et il n’y aura pas non plus de relégation sportive. On connait également les qualifiés pour les différentes coupes d’Europe avec notamment Landerneau.

3 équipes en Euroligue : Lyon-ASVEL Féminin, Bourges et Lattes-Montpellier

5 équipes en Eurocup : Basket Landes, Landerneau, Flammes Carolo, Roche Vendée et Villeneuve d’Ascq

Le match des Champions prévu en ouverture de la saison 2020-2021 sera remplacé par la Finale de la Coupe de France 2020. Elle se déroulera à Paris et opposera le club de Tango Bourges Basket à celui de LDLC ASVEL féminin.

La FFBB annonce également qu’en cas d’organisation d’un Final 8 de l’Euroligue féminine par la FIBA Europe, elle se portera candidate à son organisation.