Shane Battier : “Si je n’étais pas toujours au max contre Kobe, il allait m’humilier, et c’est le seul pour qui je peux dire ça”

Défenseur féroce, Shane Battier était toujours envoyé en mission sur le meilleur extérieur adverse pour tenter de limiter son impact au scoring. Alors forcément, l’ancien ailier du Heat a des anecdotes à raconter, notamment sur Kobe Bryant.

Battier se souvient notamment d’un match, lors de sa saison rookie en 2001/2002, sous le maillot des Grizzlies.

“Il n’y avait pas Shaquille O’Neal, c’était au Staples Center, et il a marqué 56 points en trois quarts-temps (à 21/34 aux tirs ndlr). Il n’a même pas joué le dernier quart. On était une mauvaise équipe, notre roster n’était pas très bon, il y avait Nick Anderson, Grant Long, Pau Gasol, Brevin Knight… Il n’a pas joué le dernier quart, et ils nous ont battus de genre 40 points (39 exactement, 120 à 81 ndlr). À la fin du troisième quart, on avait marqué 58 points, et Kobe 56. Il m’a tout fait cette nuit-là, je n’avais pas de réponse.” Shane Battier.