Patrick Beverley : « Ce que je fais ? Je m’entraîne comme un cinglé ! »

Opposé à Patrick Beverley en quart de finale du tournoi NBA 2k réservé aux joueurs organisé par la ligue, Andre Drummond a demandé au Clipper ce qui occupait son temps libre durant cette période de confinement…

« – Alors qu’est-ce que tu fais pendant cette quarantaine ? – Je m’entraîne comme un cinglé ! »

Andre Drummond: "What you been doing during this quarantine?" Patrick Beverley: "Working out like a madman!" pic.twitter.com/VFGPCx1Kxa — Justin Russo (@FlyByKnite) April 10, 2020

Pas très surprenant quand on connaît le garçon, drafté en 42ème position de la draft 2009 puis passé par l’Europe et la G-League avant de réussir à se faire une place chez les Rockets, où il est resté 4 ans avant d’être envoyé à Los Angeles dans le cadre du transfert de Chris Paul. Réputé pour son intensité et son caractère de chien de garde en défense, le meneur a été récompensé en 2017 par une sélection dans la All-NBA First Defensive Team. En juillet 2019, il avait prolongé pour 3 ans et 40 millions de dollars avec les Clippers.

