Steve Kerr sur Eric Paschall et Draymond Green : “Je pense que c’est une combinaison qui peut marcher”

Choisi en 41e position de la dernière draft par les Warriors, Eric Paschall a surpris pas mal de monde en réussissant une très belle saison rookie. Le problème, c’est qu’entre lui et Draymond Green, Steve Kerr se retrouve avec deux joueurs qui se ressemblent beaucoup physiquement évoluant tous les deux au poste 4. Et aucun d’eux n’est un gros rebondeur. Une question se pose alors : Green et Paschall pourront-ils cohabiter sur un terrain. Le rookie est persuadé que si.

“Il a joué des matchs très importants, j’apprends de lui. Quand on est ensemble sur le terrain, on parle beaucoup. On se dit que quand on fait des erreurs, ce n’est pas grave, que ça arrive et qu’on fera autre chose la fois prochaine. Notre alchimie sur le terrain est géniale, on parle de chaque situation qui peut arriver, aussi bien en attaque qu’en défense.” Eric Paschall.

Et si Pachall continue d’être impressionnant sur le terrain et de montrer qu’il mérite beaucoup de temps de jeu, Kerr pourrait faire beaucoup jouer Green au poste 5, ce qu’il est réticent à faire.

“J’ai toujours fait très attention ces cinq ou six dernières années à ne pas le faire trop jouer pivot. Mais je pense que la ligue a beaucoup changé, et je peux le voir jouer plus de minutes à ce poste. Je ne pense pas que ça posera des problèmes. S’il est sur le terrain, il peut défendre sur n’importe qui. S’il est pivot et que Eric est ailier fort, on aura des gars capables de rentrer des trois points sur le terrain avec eux, ainsi que beaucoup de playmaking sur le terrain. Je pense que c’est une combinaison qui peut marcher.” Steve Kerr.

Paschall tourne à 14 points, 4,6 rebonds et 2,1 passes décisives par rencontre cette saison.

Via NBC Sports.