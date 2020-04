Giannis Antetokounmpo : « J’essaie de ne pas me rendre dingue, je ne regarde que des highlights »

Sans panier de basket mais sous le même toit avec sa femme, ses frères et sa maman, Giannis Antetokounmpo poursuit son confinement sereinement et toujours dans l’espoir de voir la saison redémarrer tôt ou tard.

« Passer du temps avec ta famille c’est super bien sûr, on n’a pas l’occasion de beaucoup le faire pendant la saison. Mais au bout du compte, je sais que ça manque à tout le monde dans ce groupe et dans l’équipe de jouer au basket et on est impatients que la saison reprenne. On doit profiter du temps qu’on a avec notre famille. On ne peut pas faire grand chose, on ne peut pas quitter la maison, mais être à leur côté c’est bien. Mais tout le monde veut que la saison reprenne et qu’on puisse continuer à faire ce qu’on aime.