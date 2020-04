Danny Ainge : « Le workout pré-draft de Kobe reste le meilleur workout pré-draft que j’ai jamais vu »

En 1996, Danny Ainge n’était pas encore de retour à Boston (il a rejoint le front office des Celtics en 2003), mais tout jeune (36 ans) coach des Phoenix Suns, avec qui il avait mis un terme à sa carrière de joueur l’année précédente. Il a donc pu assister à un workout pré-draft de Kobe Bryant.

« Il y a tellement de souvenirs liés à Kobe. J’ai eu la chance d’être commentateur pendant 4 ans, puis j’ai coaché contre Kobe pendant 4 années quand j’étais le head coach à Phoenix. Mon souvenir préféré c’est peut-être ça : on avait fait venir Kobe pour un workout pré-draft. Jerry Colangelo était très intéressé, il avait vu ce dont il était capable et on essayait de faire tout ce qu’on pouvait pour récupérer Kobe. Le workout pré-draft de Kobe reste le meilleur workout pré-draft que j’ai jamais vu. Et c’était il y a 25 ans. Il n’avait que 18 ans. C’était tellement impressionnant, son esprit de compétition, ses skills, son footwork… Il était déterminé à exploser tous les objectifs qu’on avait fixés. Il voulait faire d’autres exercices 3, 4, 5 fois. J’ai beaucoup de souvenirs à propos de Kobe, mais j’aimais simplement sa concentration et son intensité. » Danny Ainge