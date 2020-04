Jason Terry sur son dagger lors des finales 2011 : “Je vais vous raconter quelque chose pour la première fois”

En cette période de confinement c’est le moment idéal pour se refaire quelques matchs vintages et des gros matchs dans l’histoire il y en a un bon paquet. Jason Terry, champion avec les Mavericks en 2011, confie à l’émission de radio “The Hardline” qu’il regarde très souvent les finales 2011, remportées face au Heat.

“Oh, je ne m’en lasse jamais. En fait, je me les repasse deux fois par semaine maintenant que j’ai énormément de temps libre. Je vais les regarder encore ce soir. Je vais choisir un des matchs de la série et le regarder de bout en bout. C’est devenu une coutume à la maison. Et je ne mens pas !” Terry

Nul doute qu’il y a un match qu’il regarde plus que les autres, le Game 5. Alors que la série était à 2-2, Dallas l’a fait basculer et c’est le Jet qui a plié ce match avec un dagger dans la dernière minute !

“Ce shoot est symbolique pour de nombreuses raisons, et je vais vous raconter quelque chose pour la première fois. En 2006, nous jouions le Game 6 face à Miami, et à cet endroit précis, peut-être à un centimètre près, j’ai raté le shoot à 3-pts de l’égalisation. Donc pendant des années, lors de mes workouts je prenais au moins 20 tirs depuis ce spot à chaque workout à l’AAC (American Airlines Center). Est-ce que LeBron est un défenseur coriace ? Oui. Est-ce que c’était un moment important ? Oui. Mais je m’étais préparé pour ce moment pendant tellement d’années, car on ne sait jamais. Tu prends des milliers de shoots durant tes workouts et ta routine durant l’intersaison, même durant la saison, juste pour ce moment. Et cette opportunité m’a de nouveau été donnée à ce moment-là. Je n’avais même pas besoin de voir le cercle. Je savais que ça allait rentrer. Je savais quel move j’allais faire, car je l’avais répété tellement de fois. Que ce shoot rentre, c’était le symbole de notre parcours, c’était le dagger (coup de poignard) de tous les daggers. C’est le plus grand shoot de ma carrière.” Terry